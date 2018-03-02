Российские наемники в Сирии оказались случайными жертвами

Российские наемники, погибшие в феврале в результате американских авиаударов в Сирии, попали под обстрел случайно. Об этом пишет Spiegel.

Журналисты издания пообщались с очевидцами и участниками столкновений, чтобы воссоздать картину произошедшего. В итоге они выяснили, что российские наемники просто оказались «не в том месте не в то время».

Как выяснилось, в наступлении на позиции поддерживаемых США курдов у нефтяных полей «Коноко» принимали участие просирийские вооруженные отряды при поддержке иранских, иракских и афганских бойцов. Группа российских наемников просто размещалась рядом с населенным пунктом Табия, но не помогала проправительственным силам.

Последние же действовали в два этапа: сначала попытались пересечь Евфрат по временному мосту прямо перед позициями курдов, но отступили после предупредительных выстрелов. Позже они перешли реку в другом месте, севернее, и стали продвигаться к курдским позициям. В ответ по бойцам был открыт огонь. Практически одновременно с ними часть просирийских сил напала с юга — из Табии. В этот момент американцы запросили подкрепление и начали давать полноценный отпор.

Сирийские проправительственные силы атаковали бойцов поддерживаемых США «Демократических сил Сирии» (ДСС) недалеко от нефтяных полей «Коноко» 7 февраля. К моменту нападения на позициях находились не только курды, но и американцы. Они запросили поддержку с воздуха — наступающие части подверглись массированному авиационному и артиллерийскому обстрелу.

Сообщалось, что среди наступавших была группировка ISIS Hunters («Охотники на ИГИЛ»), под вывеской которой действует часть российской «ЧВК Вагнера». Данные о погибших россиянах разнятся: сообщалось, что жертвами могли стать от 11 до 200 человек. МИД России предварительно подтвердил гибель пяти граждан страны, но не военнослужащих.

Позднее стало известно, что наемники, попавшие под обстрел, хотели захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем курдов.

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