Мать погибшего в Сирии наемника раскрыла подробности его смерти

Мать уроженца поселка Североонежск Архангельской области Евгения Аликова, воевавшего в рядах Частной военной компании (ЧВК) и погибшего в Сирии, рассказала о том, как проходила кампания, и обратилась с жалобой в Совет по правам человека при президенте России. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

По словам Нины Атюшевой, Аликов отправился в Сирию летом прошлого года. Согласно документам, обязательство о получении жетона с личным номером М-3601 он подписал 19 мая, а загранпаспорт получил 16 июня. До участия в кампании он воевал на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики и состоял в бригаде «Призрак» убитого в 2015 году Алексея Мозгового, где был частично парализован, и после лечения прошел подготовку в некоем учебном центре в Ростове-на-Дону. В Москве у него остались жена и трое детей.

Из Сирии Аликов писал матери СМС. В частности, «рассказывал, что песок такой, что без очков ходить невозможно — слепит глаза», но сообщить о чем-то более важном не успел — кампания для него закончилась через два месяца, 2 сентября. Он погиб вблизи города Тиас в провинции Хомс от сквозного огнестрельного ранения в брюшную полость. Справку о смерти выписали под номером 77.

20 сентября гроб с телом погибшего доставили в Североонежск. Атюшевой передали пять миллионов рублей наличными в качестве страховой выплаты за гибель сына. Кроме того, матери наемника привезли две медали ЧВК Вагнера: «За отвагу и мужество» и «За кровь и храбрость». На обеих медалях стоит дата 1 сентября 2017 года. По данным журналистов, это может указывать на то, что Аликов погиб еще раньше — в конце августа, а 2 сентября его тело забрали с поля боя и доставили в госпиталь сирийской провинции Хама.

Атюшева обратилась в президентский СПЧ с жалобой на то, что государство не назначило ей пособия в связи с утратой кормильца, а также не помогло с установкой памятника на могилу сына. «Это несправедливо все-таки. Он не в уличной драке погиб, а на войне», — сказала она. Член СПЧ Сергей Кривенко отправил запрос в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой расследовать обстоятельства гибели Аликова.

7 февраля стало известно, что американская авиация ударила по сирийским правительственным силам, которых поддерживали бойцы российских частных военных компаний. Данные о погибших разнятся: Znak.com в своем интервью с вдовой сообщил о 217 погибших, The New York Times — о 200 убитых, «Московский комсомолец» привел число в 40 убитых, «Новая газета» рассказала о 13 погибших, «Коммерсантъ» — об 11. Российский МИД предварительно подтвердил гибель пяти россиян.

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