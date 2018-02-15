Москва впервые признала гибель россиян в Сирии из-за удара США

Российский МИД предварительно подтверждает гибель пяти россиян в результате удара возглавляемой США коалиции в Сирии. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

По словам дипломата, предположительно, речь идет о гражданах России, но все это еще требует проверки. «Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих», — пояснила Захарова.

7 февраля американская авиация ударила по сирийским правительственным силам, которые в районе населенного пункта Хишам, расположенного на севере страны, атаковали бойцов «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США. К моменту нападения на позициях находились не только курды, но и американцы. Они и запросили поддержку с воздуха — наступающие части подверглись массированному авиационному и артиллерийскому обстрелу. Американцы применили даже самолеты огневой поддержки AC-130, вооруженные пушками, бомбами и ракетами. Среди наступавших на курдов частей была группировка ISIS Hunters («Охотники на ИГИЛ»), под вывеской которой действует часть известной российской «ЧВК Вагнера».

14 февраля сообщалось, что наемники в Сирии, попавшие под обстрел США и курдов в провинции Дейр-эз-Зор, хотели захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем курдов. В военных кругах сообщили, что российское командование в Сирии не давало разрешения на проведение наступательной операции на нефтяные поля, которая была воспринята как «опасная самодеятельность».

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