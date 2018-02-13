Кремль призвал помнить о находящихся не только в Сирии россиянах

В Кремле не располагают данными о россиянах, которые находятся в Сирии, если речь не идет о военных. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

Так Песков ответил на вопрос о просьбе политика Григория Явлинского разъяснить информацию о гибели россиян в Сирии. «Я не думаю, что у господина Явлинского есть какие-то более надежные источники информации [чем в СМИ]. Но в данном случае мы призываем все-таки не использовать сообщения СМИ, как первоисточник. И, конечно же, все-таки, давайте отдавать себе отчет, что во многих странах мира находится достаточное количество наших соотечественников, россиян», — сказал представитель Кремля.

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Он добавил, что сообщения в прессе «нуждаются в верификации».

«Медиазона» 12 февраля сообщила, что в Сирии после удара коалиционных войск во главе с США на берегу реки Евфрат в районе Дейр-эз-Зора погиб бывший нацбол Кирилл Ананьев. Позднее стало известно, что в там же погиб казак Владимир Логинов. Как утверждают в Минобороны, в этом районе россиян нет.

Явлинский после этого попросил президента РФ Владимира Путина прояснить ситуацию гибелью в Сирии российских наемников. Как передавало «Эхо Москвы», по мнению политика, такие события должны освещаться открыто, кроме того, власти должны объявить ответственных за смерть россиян.

Москва отрицает, что в Сирии воюют сотрудники российских частных военных компаний (ЧВК). О наемниках впервые сообщила «Фонтанка» в октябре 2015 года — петербургское издание рассказало об участии в военных действиях в республике «ЧВК Вагнера». Наемничество в России запрещено законом.

По подсчетам Reuters, только в 2017 году в Сирии погиб 131 российский наемник. По официальным данным Минобороны, боевые потери России в республике за все время кампании составили около 40 человек.

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