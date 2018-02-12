В Сирии погибли балтийский казак и нацбол

Казак Владимир Логинов погиб в Сирии в бою 7 февраля. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщается на сайте Балтийского отдельного казачьего округа (БОКО).

«Сотник казачьего хутора "Прегольский" (...) погиб в неравном в бою в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Погиб, героически защищая на дальних подступах нашу Родину от нашествия обезумевших варваров», — говорится на сайте БОКО.

Уточняется, что ранее Логинов участвовал в ряде вооруженных конфликтов, имел награды МВД и правительства Калининградской области. В 2017 году был руководителем пресс-службы БОКО.

Ранее 12 февраля сообщалось, что во время удара коалиционных войск во главе с США на берегу реки Евфрат на востоке Сирии погиб член незарегистрированной национал-большевистской партии «Другая Россия» Кирилл Ананьев.

Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) нанесла удар по проправительственным силам 7 февраля. В США же заявляли, что это была защита. Коалиция указала, что сирийские военные до этого атаковали штаб «Демократических сил Сирии» (ДСС), где находились ее военные советники.

По различным данным, в результате атаки погибли или пострадали десятки человек.

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