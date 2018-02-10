Путин предостерег Нетаньяху от разрастания конфликта в Сирии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудили ситуацию вокруг действий израильских ВВС, нанесших ракетные удары по целям на территории Сирии. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщают РИА Новости.

«Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе», — отмечается в сообщении.

В свою очередь глава израильского правительства заявил Путину о «праве и обязанности» еврейского государства защищаться. «В разговоре я подтвердил наше право и обязанность защищаться от атак с территории Сирии», — отметил Нетаньяху.

Сообщается, что лидеры государств договорились продолжить координацию между военными двух стран во избежание конфликтных ситуаций.

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Ранее израильская пресса сообщила, что Тель-Авив попросил Россию вмешаться в ситуацию на границе с Сирией. В ответ Москва заявила, что рисковать жизнями российских солдат неприемлемо, и призвала все стороны к сдержанности.

В ночь на 10 февраля израильские военные перехватили иранский беспилотник, который вторгся в воздушное пространство Израиля с территории Сирии. В ответ израильские самолеты нанесли удар по «иранским целям» на территории соседней страны. В ответ сирийские системы ПВО открыли огонь по самолетам ВВС Израиля, в результате истребитель F-16 потерпел крушение.

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