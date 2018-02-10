Израиль попросил Россию утихомирить Сирию и Иран

Израильские власти призвали российскую сторону вмешаться в развернувшийся на границе с Сирией конфликт. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщает The Times of Israel.

Москву также попросили сообщить Дамаску, что, несмотря на удары израильских истребителей по сирийским военным объектам, Тель-Авив не заинтересован в агрессивных действиях.

В ответ Москва призвала все стороны конфликта к «сдержанности» и заявила, что рисковать жизнями российских солдат, которые борются с терроризмом на стороне сирийских правительственных войск, «абсолютно неприемлемо».

В ночь на субботу израильские военные перехватили иранский беспилотный летательный аппарат, который вторгся в воздушное пространство страны из Сирии. После этого израильские самолеты нанесли удар по «иранским целям» на территории соседней страны. В ответ сирийские системы ПВО открыли огонь по самолетам ВВС Израиля, в результате истребитель F-16 потерпел крушение.

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