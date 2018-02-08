США по ошибке поддержали ИГ огнем

Сирийские ополченцы в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода Эль-Исба в районе Дейр-эз-Зор проводили операцию против спящей ячейки террористической группировки «Исламское государства» (ИГ, запрещена в России), когда США нанесли по ним авиаудар. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

В частности, они «подверглись внезапному обстрелу из минометов и РСЗО, после чего по ним нанесли удар вертолеты возглавляемой США международной коалиции». В результате бомбардировки 25 сирийских ополченцев получили ранения.

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В российском оборонном ведомстве также отметили, что в течение последних нескольких дней в районе населенных пунктов Мазлум, Эт-Табия и Хшам провинции Дейр-эз-Зор участились обстрелы постов сирийских правительственных войск.

В руководстве международной коалиции пояснили, что причиной произошедшего стала атака правительственных войск под руководством сирийского лидера Башара Асада на штаб «Демократических сил Сирии» (ДСС). «Для защиты коалиционных и партнерских сил коалиция нанесла удары по атакующим силам, чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ», — говорится в сообщении.

В конце января стало известно, что от действий возглавляемой США международной коалиции в Сирии погибли 10900 человек, 2815 из них были мирными жителями. В том числе жертвами стали 655 детей.

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