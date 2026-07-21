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21:31, 21 июля 2026 (обновлено: 21:42, 21 июля 2026)Мир

Леопард напал на продавца винного магазина

В Индии леопард забежал в винный магазин и напал на продавца
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Индии леопард забежал в винный магазин и напал на продавца. Об этом пишет в Telegram-канале телеканал RT.

Перед этим дикая кошка ранила еще двух человек. В итоге хищника заперли в алкомаркете, а затем усыпили транквилизатором.

Леопард был передан в управление лесного хозяйства для осмотра. О состоянии пострадавших от кошки людей не сообщается.

До этого в индийском штате Мадхья-Прадеш леопард пробрался в крупный город и напал на доставщика еды. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

А в городе Дарджилинг 50-летней женщине пришлось во дворе собственного дома спасать себя, восьмилетнего внука и собак от леопарда.

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