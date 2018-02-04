США открестились от поставок ПЗРК в Сирию

США не передавали своим союзникам в Сирии переносные зенитно-ракетные комплексы. Об этом агентству РИА Новости заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон.

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«США не поставляли партнерским силам в Сирии никакие вооружения типа "земля-воздух" и не намерены делать этого в будущем, — сказал Пэхон. — Операции США географически ориентированы на продолжающиеся боевые действия против ИГ («Исламское государство», запрещено в России) в восточной Сирии».

Он добавил, что «Вашингтон оценит информацию о том, что российский Су-25 был сбит из ПЗРК, чтобы обеспечить безопасность наших партнеров по коалиции».

Российский Су-25 был сбит 3 февраля в зоне деэскалации сирийской провинции Идлиб. По заявлению Минобороны, пилот успел сообщить, что его машина сбита, и катапультировался. Позднее выяснилось, что летчик дал бой террористам, отстреливаясь из личного оружия.

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