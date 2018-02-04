Боевики запутались в выборе ответственных за сбитый Су-25

Воюющие на территории Сирии террористические группировки запутались в том, кому брать ответственность за сбитый над Идлибом российский штурмовик Су-25.

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Запрещенная в России экстремистская группировка «Хайат Тахрир аш-Шам», более известная под старым названием «Джебхат ан-Нусра», по утверждению агентства Reuters, первой заявила о своих «успехах», выложив в доказательство видео с убитым пилотом. Также заявление «ан-Нусры» передала организация SITE Intelligence Group, занимающаяся анализом террористических атак.

Однако позднее выяснилось, что опубликованное видео принадлежит не им, а группировке «Джейш ан-Наср»: подконтрольное «Джебхат ан-Нусра» новостное агентство «Ибаа» просто выдало кадры за свои и снабдило соответствующими комментариями.

«Джейш ан-Наср», входящая в «Сирийскую свободную армию», образовалась в 2015 году путем слияния нескольких группировок в одну. Она действует на северо-западе Сирии (в провинциях Хама и Идлиб, ранее в Алеппо и Латакии).

Российский Су-25 был сбит 3 февраля в зоне деэскалации сирийской провинции Идлиб. По заявлению Минобороны, пилот успел сообщить, что его машина сбита, и катапультировался. Позднее выяснилось, что летчик дал бой террористам, отстреливаясь из личного оружия.

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