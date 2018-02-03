После крушения Су-25 по позициям боевиков нанесли удар высокоточным оружием

Район, из которого выстрелили по российскому штурмовику Су-25, был обстрелян высокоточным оружием. Об этом заявили в Минобороны, передает ТАСС.

По утверждению оборонного ведомства, в зоне деэскалации в провинции Идлиб было уничтожено более 30 исламистов из организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Об этом стало известно, исходя из данных радиоперехватов.

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О сбитом в Сирии штурмовике 3 февраля сообщил Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов. Также были опубликованы кадры с места падения самолета. По предварительной информации, самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса при облете зоны деэскалации.

Позднее в российском Минобороны подтвердили гибель пилота. В настоящее время российский Центр примирения в Сирии совместно с турецкой стороной пытается вернуть тело погибшего летчика.

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