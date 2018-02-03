Минобороны сообщило о гибели пилота сбитого в Сирии Су-25

В сирийской провинции Идлиб боевики сбили российский штурмовик Су-25, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, катапультировавшийся пилот погиб при столкновении с боевиками. Как уточнили в Минобороны, Су-25 сбили из ПЗРК.

Материалы по теме В Сирии сбили российский Су-25 Пилот принял последний бой на земле и был убит

«Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России — прим. «Ленты.ру»). При ведении боя с террористами пилот погиб», — приводит агентство сообщение Минобороны.

О сбитом в Сирии штурмовике 3 февраля сообщил Telegram-канал Directorate 4, который мониторит деятельность террористов. Также были опубликованы кадры с места падения самолета.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!