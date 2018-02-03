В Сирии сбили Су-25

В сирийской провинции Идлиб был сбит военный самолет, передает Telegram-канал Directorate 4, который мониторит деятельность террористов.

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По данным канала, речь идет о Су-25, который сбила группировка «Джейш ан-Наср». На кадрах видно, что пилоту удалось катапультироваться из горящего штурмовика. Как утверждает Directorate 4, это был российский самолет, пилот погиб.

Российское Минобороны не сообщало об инциденте.

Al-Masdar News 2 февраля опубликовало видео ушедшего от огня российского Су-25, который выполнял задание в небе над Идлибом.

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