Бомбардировка позиций террористов в Идлибе попала на видео

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Самолеты ВВС Сирии в рамках масштабной операции атаковали позиции боевиков на востоке провинции Идлиб. Бомбардировка попала на видео, которое в понедельник, 29 января, публикует Al-Masdar News.

По данным издания, видео было снято очевидцами во время рейда сирийских военных самолетов в районе города Серакиб, который удерживает «Аль-Каида» (предположительно, речь идет о боевиках террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»), в минувшее воскресенье, 28 января. Как видно на кадрах, самолет сбрасывает две бомбы на объекты террористов. После этого над пораженными целями поднимаются столбы дыма.

Всего по позициям джихадистов в Серакибе было нанесено не менее 20 авиаударов.

Как уточняет издание, рейды в данном районе проводились в рамках операции сирийских ВВС, которая стала самой масштабной с начала 2018 года — всего за воскресенье в Идлибе сирийские военные нанесли около 50 авиаударов. Отмечается, что, помимо стандартных управляемых и неуправляемых авиабомб и ракет, авиация сирийских правительственных войск задействовала и специальные термобарические боеприпасы.

Накануне стало известно, что в Идлибе в результате атаки ВКС России уничтожены четыре полевых командира боевиков. По данным неофициальных источников, погибли командиры группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», созданной на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры» — Абу Мусаб Сури, Абу Мухаммад аз-Зайим, Абу Басир Дар Азза и Абу Убайда.

«Аль-Каида» и «Джабхат ан-Нусра», на базе которой создана «Хайат Тахрир аш-Шам», запрещены в России.

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