Бомбардировку в Сирии сравнили с «Тетрисом»

Война в Сирии / ВКонтакте

В сети появилось видео, на котором запечатлена бомбардировка позиций террористов в сирийской провинции Хама российскими ВКС. Ролик опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как бомбардировщики, предположительно, наносят удары по населенному пункту Эль-Латамна (провинция Хама). При этом на фоне звучит музыка из игры «Тетрис». Когда именно снято видео, не уточняется.

В конце декабря прошлого года в сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент попадания авиабомбы КАБ-1500 по располагавшемуся в Эль-Латамне объекту боевиков.

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