Точный удар авиабомбой КАБ-1500 по боевикам попал на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент попадания авиабомбы КАБ-1500 по объекту боевиков в сирийском городе аль-Латаминья. Ролик опубликовал Telegram-канал Directorate 4, освещающий деятельность террористов.

Боеприпас был сброшен самолетом ВКС России.

КАБ-1500 — управляемая бомба массой около 1,5 тонны. Оснащается головками лазерного или телевизионного самонаведения, а боевая часть в зависимости от модификации может быть бетонобойной, фугасной (объемно-детонирующей) и просто фугасной. Снаряд способен пробить три метра железобетонных конструкций, либо 20 метров земли. Носители КАБ-1500 — Су-24М, Су-34 и Су-35.

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