Везучий исламский пропагандист попал под российские бомбы и выжил

Пропагандист исламистских группировок Тахир Абу Умар попал под бомбардировку Воздушно-космических сил (ВКС) России и выжил. Видео в четверг, 11 января, опубликовал Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Умар вел репортаж из Идлиба, когда началась бомбардировка. В нескольких десятках метров от него упала фугасная авиабомба ФАБ-1500, которая предназначается для поражения целей, имеющих прочные железобетонные перекрытия. Репортеру удалось выжить только благодаря тому, что снаряд воткнулся в землю и не разорвался.

Ранее в четверг сообщалось, что сразу несколько исламистских группировок начали наступление на позиции сирийских правительственных войск в провинции Идлиб. В частности, в атаке приняли участие группировки «Файлак аш-Шам», «Джейш Идлиб Хур», «Джейш Нухба» и «Нуреддин аз-Зинки». Пока основные силы сирийской армии заняты в наступлении на авиабазу Абу Духур, боевикам удалось отвоевать более дюжины населенных пунктов на юге Идлиба.

В ноябре 2015 года под минометным обстрелом погиб сирийский репортер Ахмед Абу Хамза (Ahmed Abu Hamza), работавший на исламистские террористические группировки. Атака началась, когда он брал интервью у одного из полевых командиров движения «Джабхат ан-Нусра» (запрещено в России).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!