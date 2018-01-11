Сирийская армия увлеклась борьбой с боевиками и получила удар в спину

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Сразу несколько исламистских группировок начали наступление на позиции сирийских правительственных войск в провинции Идлиб. Об этом в четверг, 11 января, сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

По данным канала, пока основные силы сирийской армии заняты в наступлении на авиабазу Абу Духур, боевикам удалось отвоевать более дюжины населенных пунктов на юге Идлиба. В частности, в атаке приняли участие группировки «Файлак аш-Шам», «Джейш Идлиб Хур», «Джейш Нухба» и «Нуреддин аз-Зинки».

Как отмечает Directorate 4, благодаря поддержке Турции действующие в регионе боевики хорошо вооружены: в их распоряжении находятся не только пулеметы и автоматы, но и бронеавтомобили турецкого производства, а также несколько БМП-1 и танк Т-72.

Успех сирийской армии в Идлибе, где находится одна из зон деэскалации, уже вызвал обеспокоенность у Турции: 9 января в МИД страны были вызваны послы России и Ирана в Анкаре. Как отмечали турецкие СМИ, недовольство Анкары связано с тем, что сирийская армия в ходе проводившихся в последние дни наземных операций заняла в регионе несколько населенных пунктов, нарушив границы зоны деэскалации. Известно, что именно в этом районе действуют лояльные Турции группировки сирийской вооруженной оппозиции.

В начале январе правительственным войскам удалось занять населенный пункт Синджар, откуда открывается прямая дорога к авиабазе Абу Духур, и еще четыре деревни на юго-востоке Идлиба. Перед этим элитные подразделения сирийской армии за четыре часа отбили у террористов четыре населенных пункта в провинции.

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