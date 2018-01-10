Боевики воевали друг с другом и угодили в один котел

Сирийские военные близки к созданию так называемого котла на границе провинций Идлиб, Хама и Алеппо вблизи аэродрома Абу-эд-Духур. Если армейские подразделения замкнут кольцо, то в окружении окажутся враждующие между собой боевики «Исламского государства» (ИГ) и «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), пишет освещающий деятельность террористов Telegram-канал Directorate 4.

В этой операции сирийцам помогает российская авиация, которая осуществляет бомбардировки позиций и ИГ, и ХТШ.

Изображение: Telegram-канал Directorate 4

Авторы Directorate 4 отмечали, что бойцы «Хайат Тахрир аш-Шам», созданной на базе «Джабхат ан-Нусры», и различные банды из Идлиба из-за внутренних противоречий вынуждены воевать не только с правительственными силами, но и с джихадистами из ИГ. На фоне успешного наступления армии в ХТШ был собран военный совет, однако на нем руководство группировки лишь констатировало, что боевики не хотят сражаться и потому уступают сирийской армии некоторые населенные пункты без боя.

Активные действия правительственных войск в Идлибе, где расположена одна из зон деэскалации, вызвали обеспокоенность у Турции: в МИД страны были вызваны послы России и Ирана в Анкаре. По данным Hürriyet, турецкие дипломаты недовольны тем, что сирийцы, заняв несколько населенных пунктов на территории провинции, нарушили границы зоны деэскалации. В этом же регионе расположены лояльные Анкаре группировки сирийской вооруженной оппозиции.

«Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» запрещены в России.

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