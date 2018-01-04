Сирийцы отбили у боевиков четыре поселения за четыре часа

Элитные силы Сухопутных войск Сирии отбили у боевиков четыре населенных пункта за четыре часа. Об этом сообщает в четверг, 4 января, интернет-газета Al Masdar News.

Последнее наступление на позиции экстремистов началось утром, оно ведется в провинции Идлиб. По данным военных источников, в нем участвуют дивизия специального назначения «Силы тигра» и 4-я механизированная дивизия. Наступление Сирийской Арабской Армии сопровождается огнем из гаубиц, помощь также оказывают ракетная артиллерия и боевые самолеты.

Как отмечается в сообщении, сирийские войска, судя по всему, продвигаются к небольшому городу Синджар, расположенному на стыке дорог. Позднее это поможет правительственной армии начать наступление на аэродром Абу-эд-Духур. Это авиабаза ВВС Сирии, захваченная боевиками в сентябре 2015 года после трехлетней осады и ожесточенных боев.

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В конце декабря 2017 года в сети появилось видео, на котором запечатлено прибытие тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» в сирийскую провинцию Идлиб. Отмечалось, что машина, вероятно, будет поддерживать наступление правительственных войск в регионе.

До этого стало известно, что сирийская армия готовит ударную группировку войск для операции в провинции, которую контролируют различные исламистские формирования. Сообщалось, что для крупномасштабного наступления военные перебрасывают в Идлиб массу бронетехники.

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