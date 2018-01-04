Боевики ИГ напали на одних боевиков и настрадались от других

Боевики «Исламского государства» (ИГ) в среду, 3 января, устроили засаду в провинции Дейр-эз-Зор (восток Сирии) на членов «Хезболлы». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Al Masdar News.

В результате погибли бойцы ливанского движения, сколько именно, не уточняется. В ответ «Хезболла» вместе с сирийской армией и «Корпусом стражей Исламской революции» провела наступление, нанеся урон ИГ.

Кроме того, 3 января террористы из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (создана на основе «Джабхат ан-Нусры») устроили рейд в провинции Идлиб и убили четырех членов ИГ, еще несколько человек были задержаны. Кроме того, по информации Telegram-канала Directorate 4, который занимается обзором деятельности исламистов, было конфисковано оружие джихадистов.

Материалы по теме Деды воевали За Сирию сражаются оружием, которое послужило Сталину и Гитлеру

В 2017 году «Исламское государство» понесло тяжелейшие потери, группировка не готова к масштабным боевым действиям и почти не контролирует территорий в Сирии и Ираке. Боевики сражаются как с правительственными войсками, так и с различными исламистами.

«Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» запрещены в России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!