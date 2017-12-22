Боевики показали бой с боевиками

Боевики группировки «Тахрир аш-Шам», созданной на базе «Джабхат ан-Нусры», сообщили о нападении на свои позиции в сирийской провинции Хама террористов «Исламского государства» (ИГ). На сайте движения опубликовано видео, на котором запечатлена часть боя и осмотр тел убитых джихадистов.

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Судя по кадрам, которые опубликованы в Telegram-канале группировки, в ходе вооруженного столкновения были убиты не менее шести исламистов.

В декабре «Тахрир аш-Шам» объявила мобилизацию мужского населения из-за тяжелого положения на фронтах в Сирии. Группировка призывает присоединиться к джихаду на юге Алеппо, где в настоящее время развернуто наступление сирийских правительственных войск и их союзников, а также надеется перебросить новые силы на север от города Хама, где активны боевики ИГ.

Деятельность «Джабхат ан-Нусры» и «Исламского государства» запрещена в России.

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