Террористы устали от боев с террористами и уничтожили танк сирийской армии

Боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» уничтожили в провинции Хама танк Т-62, принадлежавший сирийской армии. Видео обстрела опубликовано на Telegram-канале Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов.

Джихажисты выстрелили в танк из противотанкового ракетного комплекса «Фагот». На кадрах видно, что после попадания Т-62 задымился. Затем произошел подрыв боекомплекта.

В воскресенье, 31 декабря, боевики группировки «Тахрир аш-Шам», созданной на базе «Джабхат ан-Нусры», на севере сирийской провинции Хама атаковали отряд бойцов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Нападавшие применили переносной противотанковый ракетный комплекс «Фагот».

«Тахрир аш-Шам» одновременно ведет бои с террористами из ИГ и сирийской армией.

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