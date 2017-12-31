Боевики во славу Аллаха обстреляли боевиков из ПТРК «Фагот»

Боевики группировки «Тахрир аш-Шам», созданной на базе «Джабхат ан-Нусры», на севере сирийской провинции Хама атаковали отряд бойцов «Исламского государства». Видео опубликовал Telegram-канал Directorate 4, освещающий деятельность террористов.

Нападавшие применили переносной противотанковый ракетный комплекс «Фагот». При помощи ПТРК они уничтожили пикап с пулеметом и группу джихадистов. Успешно атаковав противника, боевики «Тахрир аш-Шам» стали кричать «Аллаху акбар!»

Комплексы «Фагот» эксплуатируют и сирийские военные. Согласно открытым данным, правительственные силы имеют около 100 этих ПТРК.

«Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» запрещены в России.

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