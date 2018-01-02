В Сирии за три дня погибли три генерала

В Сирии за три дня погибли три бригадных генерала. Об этом сообщает Telegram-канал WarJournal, занимающийся аналитикой вооруженных конфликтов.

По его информации, 2 января стало известно о гибели бригадного генерала Сухопутных войск Сирии (Сирийская Арабская Армия, САА) Хабиба Махреза Юниса. Он умер во время боев в Харасте.

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Ранее также сообщалось о гибели во время столкновений с повстанцами в этом районе генерала Али Диопы. Он был командиром 138-го танкового батальона Республиканской гвардии Сирии.

Как стало известно 31 декабря, в боях за военную базу в Харасте погиб бригадный генерал сирийских Сухопутных войск Мохамед Дженад.

В октябре 2017 года сообщалось, что в Сирии погиб один из самых известных генералов правительственных сил, сыгравших значительную роль в гражданской войне. Исаам Захреддин, отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора, подорвался на мине в районе Ховейджат-эс-Сакр.

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