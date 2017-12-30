Сирийская армия получила новый «Солнцепек»

В сети появилось видео, на котором запечатлено прибытие тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» в сирийскую провинцию Идлиб. Ролик был опубликован в Telegram-канале 338.

Машина, вероятно, будет поддерживать наступление правительственных войск на юге этого региона.

В настоящее время в Сирии дислоцировано неизвестное количество этих огнеметных систем, которые поставлялись из России. Они используются в том числе для охраны авиабазы Хмеймим.

Ранее в декабре в сети опубликовали видео, на котором запечатлена работа «Солнцепека» в провинции Хама. Управление огнеметной системой велось под контролем российских военных советников, помогающих сирийцам.

ТОС-1А «Солнцепек» — развитие известной системы ТОС-1 «Буратино». Обе вооружены 220-миллиметровыми неуправляемыми реактивными снарядами в зажигательном или термобарическом (объемно-детонирующем) оснащении. Ракеты ТОС-1А могут применяться на дальности до шести километров, зона сплошного поражения полным залпом (24 снаряда) — около одного квадратного километра.

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