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«Солнцепеки» назвали оружием победы в Ираке

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Российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» приняли участие в параде, который состоялся 10 декабря в Багдаде в честь победы на боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). На это обратил внимание «Вестник Мордовии».

Как пишет издание, «Солнцепеки», выполненные на шасси танков Т-90А, использовались на наиболее важных участках фронта и были признаны иракским командованием «настоящим оружием победы». В частности, отмечается, что удары огнеметных систем оказывали значительное деморализующее действие на боевиков.

Была отмечена и надежность российской техники: за все время военных действий в регионе не было потеряно ни одного «Солнцепека». При этом американских танков М1А1 Abrams, которые также использовались иракскими военными и были продемонстрированы на параде в Багдаде, было уничтожено 48 единиц. Как уточняет издание, значительная часть американских машин уничтожалась устаревшими противотанковыми ракетами советского производства, разработанными еще 1970-е годы.

Тяжелые реактивные огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» производства ОАО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"» были заказаны Ираком в 2013 году в рамках заключенного с Россией крупного контракта на закупку вооружения. Первые машины были доставлены в Багдад в июле 2014 года. Сколько всего поставлено «Солнцепеков» в Арабскую Республику, неизвестно.

В июле 2017 года стало известно, что Россия также продала Ираку танки Т-90С. По данным опубликованного «Уралвагонзаводом» итогового отчета за 2016 год, первая партия для Багдада, передаваемая в 2017 году, насчитывает 73 машины. Впоследствии данная версия отчета была удалена с сайта компании, а размещенный вместо нее текст уже не содержал сведений об исполнении этого экспортного заказа.

Позже советник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин подтвердил факт подписания контракта с Багдадом на поставку танков Т-90.

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