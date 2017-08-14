Посол России в Ираке сообщил о скором начале поставок танков Т-90

В скором времени начнутся поставки танков Т-90 в Ирак. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил российский посол в Багдаде Максим Максимов. По словам дипломата, переговоры по другим направлениям военно-технического сотрудничества между Россией и Ираком продолжаются.

В рамках встречи президента России Владимира Путина и вице-президента Ирака Нури аль-Малики, прошедшей 25 июля 2017 года, обсуждалась поставка танков Т-90 в Ирак. Политики говорили о текущем исполнении контрактов в сфере военно-технического сотрудничества и наметили пути разрешения существующих проблем.

Ранее, 4 июля 2017 года, стало известно, что Россия продала Т-90С Ираку и Вьетнаму. По данным опубликованного «Уралвагонзаводом» итогового отчета за 2016 год, первая партия для Багдада, передаваемая в 2017 году, насчитывает 73 машины. Впоследствии данная версия отчета была удалена с сайта компании, а размещенный вместо нее текст уже не содержал сведений об исполнении этого экспортного заказа.

Позже советник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин подтвердил факт подписания контракта с Багдадом на поставку танков Т-90.