Кремль подтвердил крупный контракт на поставку танков Т-90 в Ирак

Советник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин подтвердил факт подписания контракта с Багдадом на поставку танков Т-90, сообщают «Известия».

«Приличный контракт на большую партию, конкретную сумму назвать не могу, количество [танков] большое», — заявил газете Кожин.

Ранее о поставках танков Т-90 в Ирак стало известно из годового отчета Уралвагонзавода за 2016 год. В разделе, посвященном планам военно-технического сотрудничества на 2017 год, указано, что корпорация намерена заниматься реализацией двух контрактов на поставку танков Т-90С/СК. Один из них, на 64 танка, заключен с инозаказчиком «704». Второй — с инозаказчиком «368», по нему будет отгружена первая партия в количестве 73 машин.

Согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) «704» — это Вьетнам, «368» — Ирак.

Как утверждают «Известия», данная партия является первой, за ней последуют другие. Руководитель Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов, комментируя информацию о сделке, отметил, что можно говорить о поставке нескольких сотен машин, а сумма контракта при этом может превысить миллиард долларов.

По мнению Пухова, иракские военные обратили внимание на Т-90 после начала боевых действий в Сирии, где машины этого типа успешно применялись против боевиков, нередко выдерживая по несколько попаданий подряд.