Россия продала танки Т-90С в Ирак и Вьетнам

Россия продала танки Т-90С Ираку и Вьетнаму. Это следует из опубликованного «Уралвагонзаводом» итогового отчета за 2016 год.

В разделе, посвященном планам военно-технического сотрудничества на 2017 год, указано, что корпорация намерена заниматься реализацией двух контрактов на поставку танков Т-90С/СК. Один из них, на 64 танка, заключен с инозаказчиком «704». Второй заключен с инозаказчиком «368», по нему будет отгружена первая партия в количестве 73 машин.

Согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ) «704» — это Вьетнам, «368» — это Ирак.

В том же отчете «Уралвагонзавод» сообщил о завершении подготовки контракта на поставку 146 танков Т-90МС в Кувейт.