Россия создаст завод по сборке Т-90С в Египте

В Египте будет создано сборочное производство танков Т-90С. Это следует из официального отчета за 2016 год, опубликованного корпорацией «Уралвагонзавод».

В отчете указано, что в 2017 году корпорация намерена вести работу «над проектом по созданию предприятия по лицензионной сборке танков Т-90С/СК у заказчика "818"». Согласно Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), «818» — это Египет.

На данный момент лицензионное производство Т-90С ведется в Индии. Также в начале 2015 года было объявлено о создании сборочного производства в Алжире, на нем предполагается выпустить около 200 машин.

В том же отчете содержится информация о продаже танков Т-90С во Вьетнам и Ирак.

Танк Т-90С (экспортная версия российского Т-90) является самым продаваемым в мире на данный момент. Кроме Индии и Алжира, эти машины также поставлялись в Азербайджан, Туркмению и Уганду.