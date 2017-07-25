Путин и вице-президент Ирака обсудили поставки танков Т-90 в Ирак

В рамках встречи президента России Владимира Путина и вице-президента Ирака Нури аль-Малики обсуждалась тема поставки в Ирак танков Т-90. Об этом, как передает РИА Новости, во вторник, 25 июля, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Кроме того, Шугаев сообщил, что в ходе визита аль-Малики стороны обсуждали текущее исполнение контрактов в сфере военно-технического сотрудничества, а также наметили пути разрешения существующих проблем.

Он добавил, что продолжает работу действующая межправкомиссия на уровне военных ведомств.

Помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сообщал газете «Известия», что Россия и Ирак заключили контракт на поставку танков Т-90, зарекомендовавших себя в Сирии.

О поставках в 2017 году ранее сообщила компания-производитель танков — научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Согласно данным компании, первая партия насчитывает 73 танка.