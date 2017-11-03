Залп «Солнцепека» в Сирии показали на видео

Посвященный силовой тематике Telegram-канал 338 опубликовал видео, на котором запечатлен залп из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» в Сирии. Удар был нанесен по террористам.

В Сирии дислоцировано неизвестное количество этих систем, используемых российскими военными в том числе для охраны авиабазы Хмеймим. По информации «Вестника Мордовии», недавно в республику была переброшена одна из таких машин, которая, судя по фирменному камуфляжу «Уралвагонзавода», привлекалась для участия в выставке Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле.

ТОС-1А «Солнцепек» — развитие известной системы ТОС-1 «Буратино». Обе вооружены 220-миллиметровыми неуправляемыми реактивными снарядами в зажигательном или термобарическом (объемно-детонирующем) оснащении. Ракеты ТОС-1А могут применяться на дальности до шести километров, зона сплошного поражения полным залпом (24 снаряда) — около одного квадратного километра.