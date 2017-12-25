Работу «Солнцепека» под контролем российских военных показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлена работа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» в Сирии. Ролик опубликовал Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

«Солнцепек» поддерживает наступление сирийских военных в провинции Хама. Управление огнеметной системой ведется под контролем российских военных советников, помогающих сирийцам.

В Сирии дислоцировано неизвестное количество этих установок, поставленных из России. Они используются в том числе для охраны авиабазы Хмеймим.

ТОС-1А «Солнцепек» — развитие известной системы ТОС-1 «Буратино». Обе вооружены 220-миллиметровыми неуправляемыми реактивными снарядами в зажигательном или термобарическом (объемно-детонирующем) оснащении. Ракеты ТОС-1А могут применяться на дальности до шести километров, зона сплошного поражения полным залпом (24 снаряда) — около одного квадратного километра.

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