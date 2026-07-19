Российские школьники завоевали шесть медалей на Международной олимпиаде в Шанхае

Российские школьники завоевали шесть медалей на Международной олимпиаде по математике

Российские школьники завоевали шесть медалей на Международной олимпиаде по математике в Шанхае. Детали публикует «Известия».

В Президентском физико-математическом лицее № 239 уточнили, что сборная России под тренерством Кирилла Сухова получила четыре золотые и две серебряные медали. Данный результат соответствует второму месту в медальном зачете и третьему месту по сумме баллов.

Представители лицея подчеркнули, что сборная России оказалась единственной на олимпиаде, все участники которой по всем задачам получили ненулевые результаты.

Ранее в июле московские школьники стали призерами международной олимпиады в Китае. Выпускники 11-х классов столичных школ завоевали четыре медали: одну серебряную и три бронзовые на соревнованиях (IEO-2026) в китайском городе Шэньчжэнь.