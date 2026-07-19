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17:55, 19 июля 2026Россия

Путин поздравил металлургов с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил металлургов с официальным праздником
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил металлургов с официальным праздником. Обращение появилось на сайте главы Российской Федерации.

«Профессия металлурга крепка сложившимися традициями, рабочими династиями, товарищеской сплоченностью и взаимовыручкой. На предприятиях отрасли всегда трудились специалисты самой высокой квалификации — горняки и сталевары, прокатчики и литейщики, доменщики и плавильщики, представители науки и профильных вузов. Своими производственными победами и творческими свершениями они внесли огромный вклад в индустриальное развитие регионов, в наращивание оборонно-промышленного, энергетического потенциала страны, реализацию крупных инфраструктурных проектов», — заявил Путин.

Также он отметил, что широкое внедрение современных экологических стандартов, передовых технологий и инженерных решений находятся среди ключевых приоритетов современных металлургов.

В то же время данных профессионалов также поздравили председатель правительства России Михаил Мишустин и первый вице-премьер Денис Мантуров.

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