Путин поздравил металлургов с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил металлургов с официальным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил металлургов с официальным праздником. Обращение появилось на сайте главы Российской Федерации.

«Профессия металлурга крепка сложившимися традициями, рабочими династиями, товарищеской сплоченностью и взаимовыручкой. На предприятиях отрасли всегда трудились специалисты самой высокой квалификации — горняки и сталевары, прокатчики и литейщики, доменщики и плавильщики, представители науки и профильных вузов. Своими производственными победами и творческими свершениями они внесли огромный вклад в индустриальное развитие регионов, в наращивание оборонно-промышленного, энергетического потенциала страны, реализацию крупных инфраструктурных проектов», — заявил Путин.

Также он отметил, что широкое внедрение современных экологических стандартов, передовых технологий и инженерных решений находятся среди ключевых приоритетов современных металлургов.

В то же время данных профессионалов также поздравили председатель правительства России Михаил Мишустин и первый вице-премьер Денис Мантуров.