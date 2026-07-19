Врач перечислила превращающие человека в «газовую бомбу» полезные продукты

Гастроэнтеролог Грек: Брокколи и кукуруза провоцируют вздутие живота и метеоризм

Вздутие живота и метеоризм возникают не только из-за переедания или гормонов, но и из-за употребления некоторых полезных продуктов, предупредила гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, врач высшей категории Елена Грек. Еду, которая вызывает сильный метеоризм, она перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

«Повышенное выделение газов провоцируют прежде всего бобы, чечевичные зерна, спаржа, а также разные сорта капусты (брокколи, брюссельская, белая) и лук. Кроме того, превратить человека в газовую бомбу могут молоко и другие продукты с высоким содержанием лактозы», — заявила Грек.

Также газообразование могут вызывать кукуруза, макароны, картофель, овсянка грубого помола, гороховые зерна и другая пища с высоким содержанием клетчатки. Кроме того, усилить метеоризм могут соки и компоты из яблок или чернослива, шипучая газировка, пища с обилием специй, прошедшая обжарку или содержащая много жиров, добавила врач.

При этом, по мнению Грек, полностью исключать эти полезные продукты из меню нецелесообразно. «Если полезный рацион, в частности, неочищенные зерновые культуры и овощи, провоцирует метеоризм, временно уменьшите порции», — рекомендовала она.

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