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17:49, 19 июля 2026Путешествия

Мошенник украл у украинских туристов в Европе почти 8,9 миллиона рублей

Nice-Matin: В отеле Ниццы у украинских туристов украли 8,9 млн рублей
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: hocine haroun / Shutterstock / Fotodom

Отдыхающие в Европе украинские туристы лишились почти 8,9 миллиона рублей из-за мошенника, притворившегося сотрудником отеля. Об этом сообщило издание Nice-Matin.

Инцидент произошел в Ницце 17 июля. Двое проживающих в Германии украинца прилетели на отдых во Францию и заселились в отель AC Hotel Nice by Marriott. Взяв ключ-карту на ресепшене, они согласились получить помощь от мужчины, который замаскировался под работника гостиницы.

Злоумышленник донес багаж постояльцев и незаметно подменил их карту на неработающую, затем скрылся. Путешественники отправились ужинать и вернулись в номер ночью, около 01:00. Сперва они не смогли попасть в комнату, а когда оказались в ней, поняли, что у них украли около 100 тысяч евро (8,9 миллиона рублей). «Ведется расследование по факту кражи при отягчающих обстоятельствах», — заявил прокурор Ниццы Дамьен Мартинелли.

Ранее россиянин уснул в самолете до Турции и проснулся с подмененными деньгами в рюкзаке. Инцидент произошел на ночном рейсе из Москвы в Анкару.

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