Сирия обвинила США в эвакуации главарей ИГ

Американские вертолеты вывезли группу главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) из различных районов провинции Дейр-эз-Зор в неустановленные места в провинции Хасаке. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Как утверждают источники издания, операция по переброске высокопоставленных боевиков была проведена в ночь на 28 декабря. Несколько машин поднялись в воздух в северных районах Дейр-эз-Зора, пролетели на низкой высоте над лагерем Эс-Сад и приземлились неподалеку от плотины Эль-Басель к югу от города Хасеке.

Агентство также напоминает, что ранее несколько американских вертолетов вывезли в провинцию Хасаке 47 полевых командиров террористов. При этом раненые боевики были отправлены на лечение при помощи неправительственной международной организации «Врачи без границ».

27 декабря начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщал, что США готовят боевиков на своих военных базах в Сирии. «Американская база Эт-Танф на юге Сирии ограничивается участком местности радиусом 55 километров. По данным космической и других видов разведки, на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся», — отмечал он, добавив про базу Шаддади, куда под прикрытием американцев курдами было вывезено 400 боевиков из Ракки и еще порядка 800 человек прибыли с восточного берега Евфрата.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!