Пентагон посчитал выживших боевиков ИГ в Сирии и Ираке

На территории Сирии и Ирака остается около тысячи боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом заявил представитель возглавляемой США коалиции полковник Райан Диллон, передает Military.com.

Ранее, до появления обновленных данных считалось, что в этих странах осталось менее трех тысяч террористов ИГ.

По словам полковника, коалиция сосредоточила свои действия на том, чтобы «пресекать попытки боевиков предпринимать какие-либо вылазки». Диллон ранее сообщал, что уже удалось отбить 98 процентов территории, захваченной ИГ в Ираке и Сирии, отмечает ТАСС.

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Спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ Бретт Макгурк заявил, что боевые действия в Сирии могут продлиться еще несколько месяцев. При этом он отметил, что американцы останутся в этой стране до полного разгрома экстремистов. Чиновник также напомнил, два года назад в рядах боевиков «Исламского государства» насчитывалось более 40 тысяч боевиков из 110 стран мира.

12 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что его страна добилась победы над ИГ в Сирии и Ираке.

За шесть дней до этого о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ объявила Россия. ВКС страны были введены на территорию республики в сентябре 2015 года по просьбе Дамаска. 11 декабря президент России Владимир Путин во время посещения базы в Хмеймиме приказал вывести войска из Сирии.

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