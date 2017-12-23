В России забили тревогу из-за тысяч сбежавших в Афганистан боевиков ИГ

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) существенно нарастила свою мощь в Афганистане. По данным российских властей, численность организации превышает 10 тысяч человек, пополнение идет, в том числе, из Сирии и Ирака. Об этом в интервью агентству РИА Новости заявил спецпредставитель президента, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Россия была одной из первых, кто забил тревогу в связи с появлением ИГ в Афганистане», — отметил дипломат. По словам Кабулова, отряды боевиков ИГ концентрируются на севере Афганистана, в приграничных с Таджикистаном и Туркменистаном провинциях.

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«Особо нас тревожат провинции Джаузджан и Сари-Пуль, где недавно среди действующих боевиков отфиксировано появление граждан Алжира и Франции», — пояснил он, добавив, что это представляет серьезные угрозы безопасности, «прежде всего, для стран Центральной Азии и южных регионов России».

12 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что его страна добилась победы над ИГ в регионе. «Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распределяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются», — сказал американский лидер.

6 декабря о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ объявила Россия. ВКС страны были введены на территорию республики в сентябре 2015 года по просьбе Дамаска. 11 декабря президент России Владимир Путин во время посещения базы в Хмеймиме приказал вывести войска из Сирии.

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