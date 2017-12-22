Британцы вслед за русскими и американцами присвоили себе победу над ИГ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о разгроме террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает The Guardian.

Глава правительства Соединенного Королевства, выступая на британской базе ВВС Акротири на Кипре перед военнослужащими, назвала их гордостью нации.

Материалы по теме В гости к вам пришел джихад Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке

«Сегодня, в значительной степени благодаря вашим усилиям, так называемый халифат был сокрушен и больше не имеет значительной территории в Ираке и Сирии. Вы должны быть невероятно горды этим достижением», — констатировала Мэй.

12 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что его страна добилась победы над ИГ в Сирии и Ираке. «Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распределяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются», — сказал американский лидер.

6 декабря о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ объявила Россия. ВКС страны были введены на территорию республики в сентябре 2015 года по просьбе Дамаска. 11 декабря президент России Владимир Путин во время посещения базы в Хмеймиме приказал вывести войска из Сирии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!