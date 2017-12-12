Трамп объявил США победителями ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна добилась победы над боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и Ираке, передает РИА Новости.

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«Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распределяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются», — сказал американский лидер.

6 декабря о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ объявила Россия. ВКС РФ были введены на территорию республики в сентябре 2015 года по просьбе Дамаска. 11 декабря президент России Владимир Путин во время посещения базы в Хмеймиме приказал вывести войска из Сирии.

5 декабря сообщалось, что США считают освобождение территории Сирии к востоку от Евфрата от террористов по большей части своей заслугой, а не заслугой России. По словам представителя американского военного ведомства Эрика Пэхона, «сирийский режим и Россия не продемонстрировали серьезный подход или обязательства по разгрому ИГ» и осуществили лишь небольшую часть операций.

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