Прибалтика засобиралась на борьбу с ИГ после его разгрома

Латвия, Литва и Эстония готовятся принять участие в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает Baltnews со ссылкой на заявление командующего Вооруженными силами (ВС) Литвы Йонаса Витаутаса Жукаускаса.

По его словам, Рига, Вильнюс и Таллин отказались от идеи создания совместных Сил спецопераций и в данный момент рассматриваются иные виды сотрудничества. При этом генерал подчеркнул, что на Ближний Восток отправится сводный отряд, состоящий из военнослужащих армий трех стран. «Так или иначе, будет общее подразделение», — добавил Жукаускас.

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Отправка группы в Ирак должна состояться в начале следующего года.

Ранее 23 ноября сообщалось, что иракские военные начали операцию по уничтожению боевиков ИГ, сбежавших из освобожденных населенных пунктов в пустыню. «Цель кампании — не допустить, чтобы оставшиеся группы спрятались в пустыне и использовали ее в качестве базы для будущих атак», — отметил полковник иракской армии Салах Карим (Salah Kareem).

21 ноября премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что с военной точки зрения ИГ уже потерпело поражение, однако об окончательной победе он объявит только тогда, когда боевики будут разгромлены в пустыне.



