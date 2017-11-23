Иракская армия решила добить боевиков ИГ в пустыне

Заключительным этапом кампании по освобождению Ирака от боевиков террористической группировки «Исламское государство» станет разгром экстремистов в пустыне, расположенной на границе с Сирией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иракского военного представителя.

По сведениям агентства, в операции задействованы иракские войска и проиранское шиитское ополчение «Хашд Шааби». «Цель кампании — не допустить, чтобы оставшиеся группы спрятались в пустыне и использовали ее в качестве базы для будущих атак», — заявил полковник иракской армии Салах Карим (Salah Kareem).

Материалы по теме В гости к вам пришел джихад Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке

В ходе кампании по зачистке страны от террористов иракские правительственные силы уничтожили свыше 70 тысяч сторонников экстремистской группировки «Исламское государство», сообщает телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на заявление военных.

Кроме того, им удалось также арестовать 5 тысяч боевиков, в том числе главарей группировки, передает ТАСС.

Во вторник, 21 ноября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что с военной точки зрения ИГ уже потерпело поражение, однако об окончательной победе он объявит только тогда, когда боевики будут разгромлены в пустыне.