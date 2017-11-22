Иракские ополченцы решили убивать американских солдат

Командир одного из подразделений шиитского ополчения Ирака «Хашд аш-Шааби» призвал Соединенные Штаты немедленно вывести войска с иракской территории. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает интернет-портал Кurdistan24.

Лидер группировки «Сарайя аль-Ашура» Абдуллатиф аль-Амиди заявил, что американские военные должны покинуть страну, поскольку в противном случае становятся новыми целями для шиитских ополченцев. Такое заявление последовало после решения Вашингтона приравнять часть подразделений ополчения к террористическим организациям.

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Шиитские милиции объединены в Ираке в организацию «Хашд аш-Шааби» — «народная мобилизация». Тренированные иранскими военными, с иранскими военными советниками во главе, снабженные иранским оружием, включая артиллерию и противотанковые управляемые реактивные снаряды (ПТУРСы), шиитские ополченцы составляют костяк сил, оказывающих в Ираке сопротивление боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Международная коалиция под предводительством США, включающая в себя более 70 стран, действует на территории Сирии и Ирака для борьбы с экстремистами ИГ. При этом военная операция на территории Сирии проводится без официального разрешения Дамаска.



