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Снайпер по прозвищу Охотник за игиловцами погиб в Ираке

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Иракский шиит во время молитвы
Иракский шиит во время молитвы

Снайпер Абу Тахсин ас-Салихи, прозванный Охотником за игиловцами, погиб в Ираке. Об этом, как передает РИА Новости, в субботу объявило шиитское ополчение Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби».

Сообщается, что Абу Тахсин получил смертельное ранение в пятницу, 29 сентября, во время боя за населенный пункт Эль-Хавиджа, расположенный на севере страны.

Пользователи социальных сетей в Ираке распространили видео, на котором известный снайпер на вопрос своего однополчанина о том, сколько членов ИГ (запрещенная в России террористическая группировка) ему удалось уничтожить, отвечает — 321. За это снайпера называли Шейх Снайперов, Соколиный Глаз и Охотник за Игиловцами.

На похороны ополченца в его родной город Басра на юге Ирака прибыли командиры ополчения, а также представитель духовного лидера шиитов Ирака Аятоллы Али ас-Систани.

Абу Тахсин ас-Салихи ранее служил в иракской армии и был участником всех войн, которые вел Багдад, начиная с 1973 года.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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