В Ливии обнаружены новые формирования ИГ

В ливийской пустыне находятся тренировочные лагеря боевиков террористической группировки «Исламское государство», (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщил высокопоставленный сотрудник прокуратуры Ливии Садик Аль-Сур, его слова передает Reuters.

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По словам чиновника, фактически речь идет о появлении «пустынной армии во главе с ливийским боевиком Аль-Махди Салемом Дангу, также известным как Абу Баракат». «В ее состав входят три бригады. Эта армия была создана после освобождения города Сирт [правительственными войсками]», — уточнил Аль-Сур.

23 августа сообщалось, что террористы ИГ напали на контрольно-пропускной пункт ливийской национальной армии (ЛНА) в 500 километрах южнее столицы страны Триполи. Они обезглавили девять солдат и двоих мирных жителей.

В декабре 2016 года ливийский город Сирт, бои за который продолжались несколько месяцев, был полностью освобожден от боевиков ИГ. Сирт — родной город бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Начиная с 2011 года город постоянно оказывался в эпицентре боевых действий: в ходе боев между сторонниками Каддафи и повстанцами, затем во время гражданской войны. Весной 2015 года был захвачен боевиками ИГ. В результате постоянных обстрелов в Сирте не осталось ни одного целого здания.