Боевики ИГ отрезали головы девяти ливийским солдатам

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) напали на контрольно-пропускной пункт ливийской национальной армии (ЛНА) в 500 километрах южнее столицы страны Триполи. Об этом сообщает News 24.

«Боевики обезглавили девять солдат и двоих мирных жителей», — заявил полковник ЛНА Ахмад аль-Месмари.

25 июля сообщалось, что бойцы ЛНА казнили 20 человек, подозреваемых в причастности к деятельности ИГ. Расправой руководил Махмуд Верфали — командир сил специального назначения в армии маршала Халифа Белкасима Хафтара.

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В тот же день две ведущие политические силы в Ливии договорились о перемирии. Соглашение заключили глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар.

В настоящее время в стране действуют два правительства: на востоке в городе Тобрук заседает избранный народом парламент. На западе в Триполи действует сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.

После свержения и убийства основателя Ливийской Джамахирии полковника Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии единое руководство так и не было сформировано, в стране началась гражданская война. Часть территории захватили радикальные исламисты, которые в частности, до недавнего времени контролировали родной город Каддафи Сирт. После разгрома боевиков, отдельные группировки, связанные с ИГ, продолжают совершать единичные налеты на различные объекты.